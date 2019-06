Vela: Bol d'Or Mirabaud, podio Alinghi

ROMA, 16 GIU - Condizioni meteo da 5 a 57 nodi di vento hanno caratterizzato l'edizione 2019 del Bol d'Or Mirabaud, classica regata lunga del lago Lemano, disputata su un percorso di 66,5 miglia da Ginevra a Le Bouveret e ritorno. Con 480 imbarcazioni iscritte tra monoscafi e catamarani, dopo una partenza e un lungo primo lato con vento leggero la flotta, nella seconda parte del percorso, è stata investita da una tempesta di vento con raffiche che hanno provocato scuffie e disalberamenti decimando gli equipaggi partecipanti. Nella battaglia ha avuto la meglio l' M1 Ladycat powered by Spindrift, che ha tagliato il traguardo in 10h36'21", seguito dal primo dei catamarani classe D35 Ylliam-Comptoir Immobilier in 10h39'38'' e al terzo posto da Alinghi (10h42'35''). Al termine di questa quarta tappa del D35 Trophy 2019, Alinghi è sempre in testa alla classifica generale provvisoria. Il team si prepara ora per partecipare al campionato mondiale della classe GC32 dal 27 al 30 giugno a Lagos in Portogallo.