Mondiali: Thailandia segna, lacrime ct

ROMA, 16 GIU - Nuova sconfitta della Thailandia ai Mondiali di calcio donne. Dopo essere state 'strapazzate' per 13-0 dalle campionesse in carica degli Usa, oggi le asiatiche hanno perso per 5-1 contro la Svezia (che si è qualificata per gli ottavi). Ma la gioia per il gol segnato da Sung-Ngoen al 91' è stata tale che, subito dopo la marcatura delle sue ragazze, la ct della Thailandia Nuengrutai Srathongvian ha cominciato a piangere a bordo campo. "Questa rete significa molto per noi - ha spiegato nel dopopartita -, e non potete immaginare quanto: l'abbiamo segnata contro una grande squadra come la Svezia. Vuol dire che tutto il lavoro fatto finora adesso ci restituisce qualcosa. E' vero, ho pianto, ma questo gol ci ha fatto anche sorridere e ci rende felici: ne avevano bisogno dopo quanto era successo nella prima patita. Adesso non ci rimane che migliorare ulteriormente, perché ci attende la sfida contro il Cile".