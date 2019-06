Arco: Mondiali, Italia Mixed è di bronzo

HERTONGENBOSCH (OLANDA), 16 GIU - L'Italia chiude i Mondiali 2019 di tiro con l'arco conquistando la medaglia di bronzo nel Mixed Team olimpico. Gli azzurri Vanessa Landi e Mauro Nespoli battono per 5-3 i rappresentanti di Taipei Lei e Tang e salgono quindi sul podio dopo una bella rimonta. Prima di decretare la fine dell'incontro serve però l'intervento dell'arbitro che si avvicina al bersaglio asiatico per misurare quel "7" vicinissimo alla riga dell'8. La misurazione richiede qualche secondo, poi l'incertezza svanisce, e il direttore di gara conferma il bronzo azzurro. L'oro va alla Corea del Sud, l'argento alla coppia dell'Olanda. Siparietto prima di tornare sul campo di gara per la premiazione. I due azzurri si trovano a fianco al presidente Cio Thomas Bach, pronto per entrare in campo insieme al presidente delle federazione mondiale Ugur Erdener. Bach si avvicina agli azzurri, stringe le mani di entrambi e dice in italiano "bravi, grande Italia!". Poi è lui a mettere al collo di Nespoli e Landi la medaglia.