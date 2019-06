Totti: conferenza in diretta su Rai2

ROMA, 16 GIU - La conferenza stampa di Francesco Totti, in programma domani alle 14 al Salone d'Onore del Coni, verrà trasmessa in diretta su Rai 2. L'addio alla Roma da dirigente dell'ex capitano giallorosso andrà in onda nell'ambito di uno speciale in cui si parlerà anche di Maurizio Sarri, neo allenatore della Juventus.