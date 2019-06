MotoGp: Aprilia, Espargarò infortunato

ROMA, 16 GIU - Una doppia caduta, un infortuno e un 11/o posto conquistato da Andrea Iannone sono il bilancio di Aprilia nel Gp della Catalogna. Un contatto in staccata ha tolto dai giochi nelle prime fasi Aleix Espargarò e Bradley Smith. Il catalano è stato sottoposto a controlli al ginocchio sinistro. Iannone ha impostato un buon ritmo nella prima parte di gara, poi ha poi sofferto un calo, imputabile al degrado delle gomme. "E' un momento difficile e l'infortunio ad Aleix ora è la cosa che ci preme di più. Ci auguriamo torni in sella prima possibile - ha commentato l'ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola -. Domani abbiamo un test importante per lo sviluppo e l'infortunio non ci voleva ma siamo determinati e compatti per invertire la rotta". "Oggi tutto sommato abbiamo portato a casa un buon risultato, considerata la griglia - ha detto Iannone -. Nel finale ho avuto un calo importante per il degrado gomme. Nei test lavoreremo molto su questo aspetto per tentare di essere più costanti dal primo all'ultimo giro di gara".