Tennis: Berrettini vince a Stoccarda

ROMA, 16 GIU - Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp e settima testa di serie con il punteggio di 6-4 7-6 (13). Per il tennista azzurro si tratta del primo successo in carriera sull'erba. Nel 2018 ha vinto il torneo di Gstaad e lo scorso aprile quello di Budapest, entrambi sulla terra battuta.