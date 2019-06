Nba: 'bomba' mercato, A.Davis ai Lakers

(ANSA-AP) - LOS ANGELES, 16 GIU - 'Bomba' di mercato anche nella Nba: il trasferimento di Anthony Davis, talento straordinario e simbolo dei New Orleans Pelicans, ai Los Angeles Lakers, saltato lo scorso febbraio, adesso diventa realtà. Fonti molti vicine alla franchigia di New Orleans hanno annunciato la conclusione positiva dell'affare, che manderà Davis in gialloviola a fare coppia con Lebron James, mentre ai Pelicans andranno Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e tre future prime scelte, inclusa quella (il quarto pick assoluto) del prossimo draft. Entusiasta James che su Instagram ha commentato così la notizia: "Andiamo fratello! È solo l'inizio". Il tutto accompagnato da un fotomontaggio in cui la stella dei Lakers è ritratto insieme a un Davis già con la divisa da gioco gialloviola. Con questa mossa, e considerato che ora i Lakers puntano a un free agent di spessore come Kyrie Irving o Kemba Walker, LA torna una squadra che può competere per il titolo, dopo che quest'anno non è riuscita a qualificarsi per i playoff.