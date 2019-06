Gp Catalogna: vittoria Marquez in Moto

ROMA, 16 GIU - Lo spagnolo Alec Marquez (Kalex) ha vinto la gara della Moto2 nel Gp di Catalogna, settima prova del motomondiale, conquistando il terzo successo di fila dopo quelli di Le Mans e del Mugello Sul podio, al secondo posto, lo svizzero Thomas Luthi (Kalex) e al terzo lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up). Il migliore dei piloti italiani è stato Enea Bastianini, che ha chiuso quinto subito davanti a Luca Marini. Non hanno concluso la corsa Fabio di Giannantonio, per una caduta senza conseguenze, e Lorenzo Baldassarri che è stato vittima di un problema tecnico alla sua Kalex e ha perso così il primo posto nella classifica mondiale, ora guidata da Marquez davanti a Luthi.