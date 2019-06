Pogba, buon momento per una nuova sfida

ROMA, 16 GIU - "Per me potrebbe essere un buon momento per affrontare una nuova sfida da qualche altra parte". Il campione del mondo Paul Pogba, parlando con il Guardian, annuncia così un suo possibile divorzio dal Manchester United. "Sono stato a Manchester per tre anni e ho avuto momenti belli e brutti, come tutti - ha aggiunto il francese -. Dopo questa stagione e tutto quello che è successo, ci penso: avere una nuova sfida altrove. Pogba sarebbe nel mirino del Real Madrid ma è forte anche l'interesse dalla Juventus a riportare il 26enne centrocampista a Torino, da dove era partito tre anni fa.