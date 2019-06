US Open: è testa a testa Woodland-Rose

ROMA, 16 GIU - Sfida all'ultimo colpo nella 119/a edizione dell'US Open. Volata finale a Pebble Beach dove, a diciotto buche dal termine, Gary Woodland con 202 (-11) ha conservato il comando della classifica. L'americano è tallonato da Justin Rose, secondo con 203 (-10), che ha accorciato il gap e ora punta al sorpasso. Terzo posto per il sudafricano Louis Oosthuizen e gli statunitensi Chez Reavie e Brooks Koepka (206, -7). Il leader mondiale, dopo i successi 2017 e 2018, sogna il "triplete" per eguagliare il record dello scozzese Willie Anderson (l'unico ad affermarsi per tre volte di fila nel torneo tra il 1903 e il 1905). In California poche chance per Francesco Molinari, diciassettesimo (211, -2) come Dustin Johnson (numero due del world ranking). Parziale di 71 (par) per l'azzurro, autore di quattro birdie, due bogey e un doppio bogey. Nessuna speranza, invece, per Tiger Woods. "The Big Cat" è 27/o (213, par), distante undici lunghezze dal leader.