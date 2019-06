Mondiali donne: Olanda-Camerun 3-1

ROMA, 15 GIU - L'Olanda ha battuto il Camerun 3-1 in una partita valida per la seconda tornata di sfide del Girone E dei Mondiali femminili di calcio, disputata sul terreno dello Stade du Hainaut a Valenciennes (Francia). I gol sono stati realizzati da Miedema al 41' del primo tempo per l'Olanda, pari di Aboudi Onguene al 43' e nuovo vantaggio olandese al 3' della ripresa con Bloodworth. La stessa Miedema ha chiuso i conti al 40' della ripresa, fissando il 3-1. In classifica Olanda 6 punti, il Canada è a 3, ma con una sola partita giocata, Nuova Zelanda 0 (un match giocato), come il Camerun, che di sfide ne ha disputate già 2.