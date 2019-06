Ciclismo: Froome, voglio tornare presto

ROMA, 15 GIU - "Ringrazio coloro che mi hanno inviato gli auguri dopo l'incidente. Questo è un momento difficile, ma ho preso molta forza dal supporto negli ultimi tre giorni. Il sostegno che hanno rivolto non me lo sarei mai aspettato". Così Chris Froome, parlando dall'ospedale di St.Etienne, dove continua la ripresa postoperatoria. Il britannico, nei giorni scorsi, ha subito un grave incidente nella ricognizione della crono del Delfinato. "Mi piacerebbe anche estendere la mia gratitudine alla squadra, in particolare al dott. Richard Usher e al suo staff, che sono stati esemplari dopo l'incidente - ha aggiunto -. Inoltre sono molto grato ai servizi di emergenza e a tutti quelli del Roanne hospital che mi hanno assistito, così come i chirurghi, i medici e gli infermieri dell'ospedale di St.Etienne". "Anche se questa è una battuta d'arresto importante, mi sto concentrando sul futuro. C'è una lunga strada da percorrere per il recupero, ma quella ripresa inizia ora e sono completamente concentrato sul ritorno", conclude.