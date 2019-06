Ciclismo: Dumoulin lascia Giro Delfinato

ROMA, 15 GIU - Tom Dumoulin non ha preso parte alla 7/a tappa del Delfinato di ciclismo. L'olandese, che si è ritirato all'ultimo Giro d'Italia dopo una caduta, salvo clamorose sorprese sarà comunque al via del Tour de France. Adesso per l'olandese si profila un periodo di lavoro intenso in altura che gli servirà per presentarsi a luglio alla Grande Boucle nelle migliori condizioni possibili. L'olandese, fanno sapere dal team, soffre comunque per un problema al ginocchio e dovrà osservare qualche giorno di riposo. "È stata una settimana intensa per me - le parole del leader della Sunweb - mi interessava soprattutto ritrovare il ritmo della corsa e ci sono riuscito. Ieri stavo bene, ma in serata il ginocchio ha cominciato a farmi male, da qui la decisione di prendere qualche giorno di riposo prima di affrontare la preparazione in altura".