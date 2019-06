Coutinho: Barca? Non reso come speravano

ROMA, 15 GIU - Philippe Coutinho, uomo-simbolo della vittoria del Brasile in Coppa America contro la Bolivia (3-0), nel dopopartita del match di San Paolo, ha parlato della propria esperienza in blaugrana. Come riporta Marca, il fantasista del Barcellona si è detto "felice per l'apporto che i tifosi catalani mi hanno sempre dato", aggiungendo di avere "passato dei momenti molto difficili", perché "in campo non ho reso come magari loro speravano". "Il calcio è così - ha aggiunto Coutinho, che è stato prelevato dal Liverpool per 140 milioni, più bonus - per questo lavoro duro. Voglio migliorarmi e contribuire alle fortune della squadra".