Pallavolo, azzurre a Ankara senza Egonu

ROMA, 15 GIU - Conquistata in settimana a Perugia la qualificazione matematica alle Final Six della Nations League, le azzurre della pallavolo devono già fare le valigie per la trasferta ad Ankara, che comincerà domani. Da martedì, l'Italia parteciperà all'ultimo round della fase preliminare con Brasile (18 giugno), Turchia (19 giugno) e Belgio (20 giugno). Il ct Mazzanti ha convocato 14 atlete e come unica novità rispetto a Perugia c'è la presenza di Anna Nicoletti, al posto di Paola Egonu.