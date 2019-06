Mondiali donne:Inghilterra-Argentina 1-0

ROMA, 14 GIU - L'Inghilterra ha battuto l'Argentina 1-0 nella seconda tornata di confronti validi per il Girone D dei Mondiali di calcio femminili. A Le Havre, nello stadio Oceane, la squadra allenata da Phil Neville, ex terzino del grande Manchester United di Alex Ferguson, si è imposta per 1-0, grazie al gol al 16' del secondo tempo della Taylor. Le inglesi avevano sbagliato anche un rigore con Parris al 28' del primo tempo. L'Inghilterra guida il proprio girone con 6 punti, il Giappione segue a 4, l'Argentina a 1 e la Scozia a 0.