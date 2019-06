Auto: Rally Sardegna, Sordo è in testa

ALGHERO, 14 GIU - Al Rally Italia Sardegna dopo le 9 prove speciali della 1/a tappa è in testa l'equipaggio spagnolo della Hyundai, Dani Sordo e Carlos Del Barrio. Buona prima parte di gara per i finlandesi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen che sulla Fiesta WRC sono saliti fino alla seconda posizione. Sempre in lotta per il vertice anche il duo estone della Toyota, Ott Tanak e Martin Jarveoja, vincitori di due prove e anche al comando della gara. Costanti in 4/a posizione i britannici Elfyn Evans e e Scott Martin sulla Ford Fiesta WRC cha hanno migliorato la frenata e la stabilità della vettura durante la giornata, ma sono tallonati ad un solo decimo di secondo dai norvegesi della Toyota Andreas Mikkelsen che con Anders Jaeger ha vinto la PS 9 dopo i problemi di pneumatici accusati soprattutto sulle prime 5 prove. Sebastien Ogier, vincitore del crono di apertura 'Ittiri Arena Show', dopo aver danneggiato la sospensione anteriore sinistra della Citroen C3 WRC contro una roccia e costretto al ritiro, rientrerà domani in gara.