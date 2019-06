Gp Catalogna:Aprilia, problema è il grip

ROMA, 14 GIU - Il circuito del Montmelò si conferma difficile sul fronte dell'aderenza e la mancanza di grip ha rallentato i piloti Aprilia. Pur migliorandosi nella seconda sessione, Aleix Espargaro e Andrea Iannone non hanno raggiunto tempi tali da agguantare una provvisoria qualificazione alla Q2. Il pilota di casa è sceso fino a 1'40''878, 16/o crono a otto decimi dal migliore fatto segnare da Fabio Quartararo. Iannone ha avuto poco beneficio dalla gomma posteriore morbida nuova montata sul finale ed ha fatto segnare il 21/o tempo. "Su un circuito che mi piace molto mi aspettavo di più da questa prima giornata. Non riesco a sfruttare la moto in accelerazione e ciò pregiudica l'uscita di curva - ha spiegato lo spagnolo -. Stiamo provando dei nuovi particolari. Ogni miglioramento è ben accetto ma serve uno step importante". "Oggi mi sono trovato meglio con la gomma media rispetto alla morbida. Dobbiamo capire bene il perché - le parole di Iannone -. Dobbiamo reagire e migliorare specialmente a livello di elettronica".