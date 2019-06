Salvini,Losanna? Sto meditando di andare

MILANO, 14 GIU - "Io non sono al livello della principessa Vittoria evidentemente, però sto seriamente meditando di andarci, perché sarebbe un evento eccezionale per tutta l'Italia, perché avrebbe un indotto minimo di tre miliardi di euro per le casse italiane per il turismo, lo sport, i giovani e la cultura". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda se andrà a Losanna il 24 giugno per la decisione sulla sede che ospiterà il Giochi Olimpici invernali del 2026. La principessa Vittoria, futura regina di Svezia, ha infatti annunciato che farà parte della delegazione scandinava. "Il 24 giugno - ha detto Salvini - sarà una data importante, l'unico dubbio che ho è che è forse la data coincide con l'abbattimento del ponte Morandi a Genova".