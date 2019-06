US Open, Molinari "l'inizio è ok"

ROMA, 14 GIU - "Sono molto felice di questo inizio di gara e spero che il meglio possa arrivare nei prossimi giorni". E' un Francesco Molinari soddisfatto quello che si presenta in sala stampa, a Pebble Beach (California), dopo il primo giro chiuso in ottava posizione nella 119/a edizione dell'US Open. L'azzurro con 68 (-3) è distante tre colpi da Justin Rose, leader con 65 (-6). Quattro birdie e un bogey per il piemontese, che guarda già al prossimo round. "La strada da percorrere - sottolinea - è ancora lunga".