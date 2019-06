Nations League donne: Italia alle Final6

ROMA, 13 GIU - L'Italia ha battuto la Russia 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21) a Perugia assicurandosi un posto alla Final Six di Nations League. L'obiettivo del Ct Mazzanti è stato così centrato con un round di anticipo, un vantaggio che consentirà alle azzurre di gestire le energie in vista delle Finali di Nanchino (Cina) in programma dal 3 al 7 luglio. La qualificazione è arrivata al termine di un match iniziato male per l'Italia, costretta a rinunciare a Paola Egonu, rimasta in albergo in via precauzionale, e Miriam Sylla, bloccata da un fastidio alla spalla sinistra. Nel primo set le vice campionesse mondiali hanno accusato diversi passaggi a vuoto, permettendo alla Russia di spuntarla. Dal secondo, Malinov ha acceso sia Sorokaite sia Pietrini e l'Italia è passata al comando. Il terzo parziale è stato dominato dall' nizio alla fine dalle azzurre, che nel quarto hanno tenuto a distanze le russe. In evidenza Indre Sorokaite (29 punti) ed Elena Pietrini (17 punti).