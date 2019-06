Real: 50mila al Bernabeu per Hazard

ROMA, 13 GIU - Oltre 50mila tifosi del Real Madrid - solo Cristiano Ronaldo ne ebbe di più alla sua 'prima', sottolineano i media spagnoli - hanno assistito al Santiago Bernabeu alla presentazione dell'ultimo acquisto della società, il belga Eden Hazard. Dopo la firma del contratto quinquennale insieme con il presidente, Florentino Perez, l'ex Chelsea ha lasciato nello spogliatoio giacca e cravatta ed è sceso in campo in tenuta merengue, col nome sulle spalle ma senza numero, deludendo i più curiosi. Il folletto belga ha fatto un giro di campo, compiuto alcuni palleggio e ha rivolto qualche parola ai suoi nuovi tifosi: "Ho molta voglia di cominciare a giocare col Real e vincere molti titoli - ha detto -. Era il mio sogno da bambino e ora sono qui. Desidero solo godermi questo momento". Perez ha espresso la sua soddisfazione per aver portato il giocatore a Madrid e metterlo a disposizione di Zinedine Zidane.