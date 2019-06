Arco:Mondiali,Nespoli ottiene pass Tokyo

HERTOGENBOSH (OLANDA), 13 GIU - L'Italia del tiro con l'arco chiude le eliminatorie 'mixed team' e individuali dei Mondiali di Hertogenbosh conquistando il pass per l'individuale maschile dei Giochi di Tokyo 2020 grazie alle frecce dell'olimpionico Mauro Nespoli. L'azzurro domenica scenderà in campo due volte, essendosi guadagnato la finale per il bronzo uomini e quella per il bronzo 'mixed' team insieme a Vanessa Landi. Nespoli tornerà in gara domenica contro l'atleta del Bangladesh Md Ruman Shana e poco prima sarà in campo con la Landi per cercare di battere la coppia di Taipei (Lei e Tang) e salire sul 3/o gradino del Misto. Ma questa possibilità di medaglia non servirà per ottenere il pass per l'Olimpiade. Quanto all'altro azzurro Marco Galiazzo, il sogno mondiale si è interrotto agli 8/i dopo aver compiuto l'impresa di battere il n.1 del mondo, il coreano Lee Woo Seok 6-4. Poi Galiazzo si è arreso al malese Lhairul Anuar Mohamad (6-0) che al termine della giornata ha conquistato la finale per l'oro contro Ellison.