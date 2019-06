Barcolana veleggia a 'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 13 GIU - Dalla storia e ai personaggi della più partecipata delle regate al mondo: la Barcolana. Questo il focus della puntata di oggi della Rubrica "L'Uomo e il Mare", curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda alle 23.00 su RaiSport +HD. Quella Barcolana meglio nota come la Coppa d'Autunno, entrata nel Guinness dei primati nel 2018 con 2700 iscritti, e presentata nei giorni scorsi a Trieste per la 51 ma edizione con tutte quelle novità e innovazioni che il presidente del Circolo organizzatore, la Società Velica Barcolana e Grignano, Mitja Gialluz ha tenuto a sottolineare per rendere la regata sempre più evento e manifestazione internazionale. Fra le voci prestigiose quelle di Mauro Pelaschier, Carlo Sciarrelli e dell'Ammiraglio Straulino miti della Barcolana. Le immagini straordinarie dell'archivio della Rai con le telecronache di Raisport che da oltre 20 anni racconta in diretta la regina delle regate internazionali.