Ghirelli, la A pensi di più a Nazionale

ROMA, 13 GIU - "Le seconde squadre sono un asset per aiutare la nazionale. Se le secondo squadre servono a fortificare quel processo ben venga. Ora la Serie A non ha più alibi, l'unica finora è stata è la Juventus. Forse la Serie A deve mettere nazionale al primo posto". Lo ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ospite oggi del Forum ANSA "Il calcio siamo noi, 60 anni di Serie C e d'Italia".