Milan: Giampaolo ad un passo

MILANO, 13 GIU - Marco Giampaolo è sempre più vicino a diventare l'allenatore del Milan. Il tecnico è atteso a Milano e non è escluso nelle prossime ore un contatto diretto con l'ad rossonero, Ivan Gazidis, per formalizzare l'accordo biennale a 2 milioni netti a stagione. In città, intanto, è già arrivato Ricky Massara, in procinto di diventare il nuovo direttore sportivo. Entrambe le ufficialità, però, non sono attese in giornata e potrebbero slittare a settimana prossima. Prima, infatti, il Milan dovrebbe annunciare la promozione di Paolo Maldini a direttore tecnico e l'ingresso in società di Zvonimir Boban, già ieri presente all'incontro con l'Empoli per definire l'acquisto di Krunic.