Bakayoko ha triennale, resta nel Chelsea

ROMA, 13 GIU - Il centrocampista francese Tiémoué Bakayoko, che ha appena concluso la propria esperienza con il Milan, in un'intervista a L'Equipe, ha detto che resterà a Londra. "Ho un contratto con Chelsea di tre anni, non ho altra scelta, dunque resterò", le sue parole. Bakayoko ha ribadito il proprio amore per il PSG: "Un giorno mi piacerebbe molto giocare a Parigi", ha aggiunto.