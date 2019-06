Udinese:Marino,difesa ok servono più gol

UDINE, 13 GIU - "La squadra ha ottime qualità, sono convinto che avrebbe potuto fare molto meglio nella passata stagione. Il mio compito sarà farla rendere al massimo". È il biglietto da visita del neods dell'Udinese, Pierpaolo Marino, all'indomani della sigla di un triennale fino al 2022 che lo ha riportato nella dirigenza bianconera. "E' un ritorno a casa, in famiglia. Udine è quanto di meglio mi potesse capitare. La famiglia Pozzo è la miglior proprietà per questa squadra. Li reputo proprietari da calcio antico. Mi hanno voluto qui per il medio periodo perché hanno nel cuore l'Udinese - ha affermato - Se avessi un dubbio non sarei qui". L'obiettivo è "ricostruire il circuito virtuoso tra società, squadra e pubblico che è trampolino di lancio per andar lontano, altrimenti i giocatori ci portano in un ranking che non ci spetta. Non sono un mago - ha concluso - ho delle idee e so come devo intervenire. L'Udinese che con me andò in Uefa nel 2007/08 aveva preso 53 gol. Ne aveva fatti solo 7-8 in più. Non c'è molto distacco".