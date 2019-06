Casillas smentisce il ritiro dal calcio

ROMA, 13 GIU - Iker Casillas, attraverso il proprio account di Twitter, ha chiarito di non avere ancora deciso se lascerà il calcio giocato, in risposta a diversi giornali portoghesi hanno avevano annunciato il suo ritiro definitivo dall'attività agonistica in seguito ai problemi di cuore. Casillas ha pubblicato il seguente messaggio: "Un giorno dovrò pure ritirarmi, ma vorrei annunciare la notizia quando arriverà il momento. Per ora non è il momento, mi sto riposando. Ieri mi sono sottoposto a una visita di controllo con il dottor Felipe Macedo, è andato tutto molto bene. Questa è una grande notizia, che volevo condividere con tutti".