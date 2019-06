Premier: subito big-match United-Chelsea

ROMA, 13 GIU - La Premier League 2019/20 scatterà venerdì 9 agosto, con la sfida che vedrà in campo il Liverpool: ad Alfield Road i campioni d'Europa e vicecampioni d'Inghilterra affronteranno il Norwich. Il giorno dopo toccherà ai campioni in carica del Manchester City che saranno di scena a Londra per sfidare il West Ham United. Il big-match della prima giornata è in programma l'11 agosto fra il Manchester United e il Chelsea, ancora non si sa se con Sarri o meno in panchina.