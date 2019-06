Lega Pro: Ghirelli, rischio-stop torneo

ROMA, 13 GIU - "In questi mesi abbiamo lavorato con il Governo affinché fosse inserito nel decreto crescita un provvedimento a favore del calcio dei Comuni d'Italia. La defiscalizzazione, che chiediamo per i club di Serie C, serve per creare strutture, formazione, presidio territoriale per i giovani. Non un euro nelle tasche, ma investimenti". Così Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro. "Gli investimenti produrranno interventi in infrastrutture che attireranno capitali e questo consentirà ai club di dare opportunità per una politica economico-finanziaria virtuosa. Le risorse che il fisco darà all'inizio serviranno a mettere in moto un volano di investimenti". "Prendo atto che non interessa - conclude -: 300 mila tifosi nei Playoff, la rivoluzione nelle norme d'iscrizione, gli interventi di adeguamento negli stadi; via i banditi dalle proprietà; investimenti per i giovani; interventi per togliere i ragazzi dalle strade. Da oggi siamo in stato di agitazione, i presidenti ne discuteranno: non so se inizierà il campionato".