Il Bayern Monaco vuole cedere J.Boateng

ROMA, 13 GIU - Il Bayern Monaco è pronto a cedere il 30enne difensore centrale Jerome Boateng. Secondo la Bild, il giocatore non gode della fiducia dell'allenatore croato Niko Kovac né di quella del direttore sportivo Hasan Salihadmizic. Per questo - secondo quanto scrive il giornale - il giocatore avrebbe chiesto il trasferimento in un'altra squadra. Il Bayern Monaco, per favorire l'esodo di Boateng, ha fissato un prezzo assai conveniente: 15 milioni. Juventus e Inter si sono già fatte avanti e preso informazioni per il difensore, che vanta una grande esperienza internazionale.