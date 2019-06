Auto: Civm sfreccia a Morano-Campotenese

ROMA, 12 GIU - Quinto appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna dal 14 al 16 giugno alla 9^ Salita Morano -Campotenese, la competizione cosentina organizzata dalla Morano Motorsport che ruota intorno ad uno dei Borghi più belli d'Italia sulle pendici del Monte Pollino. Una autentica impennata di agonismo per il ricco elenco iscritti dal oltre 220 ed i numero di big delle salite, con il quale si presenta la gara calabra valida anche per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e doppia per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita e Pista. Brilla l'esordio stagionale per Ettore Bassi, l'apprezzato pilota ed ammirato attore che dopo il successo riscosso su RAI 1 nella trasmissione "Ballando con Le Stelle", può dedicarsi alla sua passione sportiva e il bravo e preciso driver di origine barese lo farà sulla monoposto Wolf Thunder con motore Aprilia 1000 curata dalla DM Competizioni. In fatto di esordi prima gara in CIVM e possibile inizio di una rincorsa tricolore per Christian Merli