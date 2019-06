La sfida di Villorba alla 24 Ore Le Mans

ROMA, 12 GIU - Da mercoledì 12 a domenica 16 giugno la Scuderia Villorba Corse vive il leggendario palcoscenico mondiale della 24 Ore di Le Mans, nel cui contesto il team veneto rilancia la sfida anche nel terzo round della Le Mans Cup 2019. Un prestigioso doppio impegno che in Francia segna un nuovo capitolo della storia internazionale della squadra diretta da Raimondo Amadio, che per il terzo anno consecutivo affronta la più famosa corsa di durata valida per il Campionato del Mondo Endurance schierando la Dallara P217 Gibson numero 47 con i colori Cetilar Racing per l'equipaggio tutto tricolore Lacorte, Sernagiotto e Belicchi. Dopo le prove libere, le tre sessioni di qualifica (anche in notturna) fino a giovedì e il warm up di sabato mattina, sempre sabato 15 giugno alle 15.00 il prototipo di classe LMP2 prenderà il via della 24 Ore di Le Mans, che in Italia sarà trasmessa per intero in tv da Eurosport. Nella Le Mans Cup, invece, Villorba Corse affronta al completo il terzo round 2019