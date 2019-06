Fonseca: Mia Roma ambiziosa e coraggiosa

ROMA, 12 GIU - "Sono molto contento, emozionato e fiducioso in vista di questa nuova sfida che mi aspetta. Sin dal primo momento non ho mai avuto dubbi sull'opportunità di venire alla Roma. È un grande club, con grandi tifosi. Voglio costruire qualcosa che possa portare fiducia ed entusiasmo al club e ai suoi tifosi". Così Paulo Fonseca, nell'intervista rilasciata al sito della società giallorossa. "Sono un allenatore pieno di passione. Amo il mio lavoro, sono una persona entusiasta e voglio trasmettere questa passione alle persone che lavorano con me", racconta, annunciando poi che la 'sua' Roma sarà una squadra "prima di tutto coraggiosa, che scenda in campo con lo stesso approccio a prescindere dal fatto che l'avversaria sia una squadra piccola o grande. Dobbiamo costruire una squadra competitiva, che metta in pratica un gioco di qualità, un calcio che renda orgogliosi i tifosi. La qualità del gioco per me è molto importante. Ovviamente vogliamo vincere, l'obiettivo principale è quello".