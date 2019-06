Shakhtar: Castro al posto di Fonseca

ROMA, 12 GIU - Sarà Luis Castro, 58 anni, anche lui portoghese come il predecessore, a sostituire Paulo Fonseca sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Lo ha ufficializzato oggi il club ucraino, dopo avere salutato ieri il proprio ex tecnico, in procinto di trasferirsi a Roma. E' la seconda volta in carriera che Castro sostituisce il connazionale in panchina: era già successo nel marzo 2014, dopo l'esonero di Fonseca al Porto che Castro guidò fino al termine della stagione. Il presidente dello Shakhtar, Rinat Akhmetov, ha detto che Castro "si adatta molto bene al nostro filosofia e il nostro stile di gioco". Nell'ultima stagione, Castro ha portato il Vitoria Guimaraes al quinto posto nel campionato portoghese, con la qualificazione ai turni preliminari di Europa League.