Pinamonti ko, lascia per ora l'Under 21

BOLOGNA, 12 GIU - L'attaccante Andrea Pinamonti, reduce dal mondiale Under 20, in Polonia, ha dovuto subito lasciare, sia pure temporaneamente, il ritiro dell'Under 21, in corso a Bologna, per un infortunio. Dopo avere sostenuto gli esami strumentali, si è in attesa dei riscontri medici per valutare la sua idoneità. Fino alla prima partita degli Europei, potrebbe essere sostituito da un altro giocatore.