Inter: Agoume è a un passo

MILANO, 12 GIU - L'Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è a un passo dall'acquisto di Lucien Agoume, centrocampista francese, classe 2002, del Sochaux, definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto di Danilo D'Ambrosio che potrebbe prolungare fino al 2022. Futuro in nerazzurro anche per Politano: l'Inter avrebbe trovato l'accordo col Sassuolo per il riscatto a circa 20 milioni.