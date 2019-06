Team conferma, Froome non andrà al Tour

ROMA, 12 GIU - Chris Froome non parteciperà al prossimo Tour de France. Il team principal della Ineos, Dave Brailsford, ha confermato a France Televisions i peggiori timori dopo la caduta del campione britannico durante una ricognizione al Giro del Delfinato."E' caduto in una discesa quando procedeva ad alta velocità ed ha colpito un muretto. Ci vorrà un bel po' prima che torni a correre. Ovviamente - ha sottolineato - non sarà alla partenza al Tour de France".