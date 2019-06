Brutto incidente Froome, Tour a rischio

ROMA, 12 GIU - Brutto incidente per Chris Froome, costretto al ritiro nel Giro del Delfinato. Il campione britannico è caduto mentre stava facendo la ricognizione della quarta tappa ed è stato trasportato in ospedale. L'Equipe parla di "frattura pelvica" e di "partecipazione al Tour de France compromessa". Froome, quattro volte vincitore della corsa a tappe francese, era considerato il favorito della prossima edizione. Il ciclista britannico di origine sudafricana stava completando la ricognizione della quarta tappa del 'Delfinato, tradizionale corsa a tappe preparatoria del Tour de France, una cronometro di poco più di 26 km in programma oggi a Roanne. Froome è andato a sbattere contro un muro ed è stato subito trasportato in ospedale per le cure del caso e le prime informazioni non sarebbero molto positive per il 34enne quattro volte vincitore della Grand Boucle: avrebbe riportato una brutta frattura nella zona pelvica che, se confermata, gli impedirebbe ovviamente di essere al via del Tour che scatta il 6 luglio.