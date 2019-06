Dovizioso, al Montmelò gomme importanti

ROMA, 12 GIU - "Ducati ha vinto gli ultimi due Gran premi sul circuito di Montmeló, e sono convinto che anche quest'anno saremo competitivi, anche se la temperatura dell'asfalto sarà un fattore chiave. Le previsioni meteo dicono che le temperature saranno elevate, e quindi sia il rendimento che la gestione delle gomme faranno la differenza". E' il pronostico di Andrea Dovizioso in vista della gara in Catalogna di domenica prossima, dove il forlivese arriva secondo nella classifica piloti, a -12 da Marc Marquez. "Siamo in un momento chiave della stagione e dobbiamo continuare a guadagnare punti. Stiamo lavorando bene, veniamo da due podi consecutivi - sottolinea Dovizioso - però dobbiamo continuare a migliorare la nostra velocità a centro curva per poter essere competitivi su ogni tipo di tracciato".