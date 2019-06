Tas, non prima 14/8 appello Milan-Uefa

MILANO, 12 GIU - L'udienza per il ricorso del Milan pendente davanti al Tas contro le sanzioni decise dalla Uefa la scorsa estate non è al momento in programma almeno fino al 14 agosto. Salvo novità, è quindi destinata ad arrivare a stagione iniziata la nuova decisione della Uefa sul secondo deferimento contro il club rossonero per violazioni del fair play finanziario. Da recidivo, il Milan rischia anche l'esclusione dalle coppe e per questo la vicenda interessa di riflesso la Roma, che il 25 luglio affronterà i preliminari di Europa League, e il Torino, prima squadra rimasta fuori dalla zona coppe. Lo scorso 5 giugno la Camera giudicante Uefa ha deciso di sospendere il secondo procedimento, sui conti del 2018/19, in attesa del verdetto del Tas sull'appello avanzato dal Milan a dicembre contro le sanzioni per le violazioni del triennio 2015-18 (multa di 12 milioni, limitazione a 21 giocatori nella lista Uefa per due stagioni e l'esclusione dalle coppe in caso di mancato pareggio di bilancio nel 2021).