Sun, il Chelsea prova a trattenere Sarri

ROMA, 12 GIU - Il Chelsea ha fatto un estremo tentativo di convincere Maurizio Sarri a rimanere a Londra. Lo scrive il tabloid 'Sun', ricordando che il tecnico toscano è ormai vicino a trovare l'accordo con la Juventus. Ma il Chelsea vorrebbe trattenerlo e spinge perché riconsideri l'idea di lasciare la panchina del blues, sulla quale ha ottenuto il terzo posto in Premier League e vinto l'Europa League. Con il ritorno in Champions assicurato e visto che i metodi di Sarri alla lunga hanno dato i loro frutti, la dirigenza del Chelsea è sempre più convinta che la scelta giusta sarebbe andare avanti con lui, almeno per uno dei due anni di contratto che restano, piuttosto che ricominciare daccapo con un nuovo manager.