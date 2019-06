Nicchi,da decreto sicurezza passo avanti

ROMA, 11 GIU - Esprime soddisfazione Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, per l'introduzione di norme contro la violenza sugli arbitri nel decreto Sicurezza bis approvato oggi, con ampliamento del Daspo che viene previsto anche con riferimento ad episodi di violenza contro i direttori di gara. "Si è compiuto oggi un altro passo in avanti a garanzia dell'incolumità dei direttori di gara - ha sottolineato Nicchi - e contro la violenza nel calcio e in tutti gli sport".