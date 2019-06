Nicolato,gol annullato? Un errore

ROMA, 11 GIU - ''Credo si tratti di un errore e non di una ingiustizia. Scamacca aveva allargato il braccio per difendere la palla e non per fare fallo''. Il ct dell'Italia Under 20, Paolo Nicolato, non estremizza i toni per il gol del possibile 1-1 annullato a Scamacca che avrebbe portato gli azzurrini ai tempi supplmentari nella semifinale persa 1-0 con l'Ucraina.