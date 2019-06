Mondiali U.20: finisce sogno Italia

ROMA, 11 GIU - Finisce il sogno dell'Italia di conquistare la finalissima ai Mondiali Under 20 in corso in Polonia. Nella semifinale giocata questo pomeriggio a Gdynia gli azzurrini perdono 1-0 (0-0) contro l'Ucraina. Annullato con la Var un gol realizzato da Scamacca al 93'.