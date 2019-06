A Coverciano corso II categoria tecnici

FIRENZE, 11 GIU - Rolando Bianchi, Marco Marchionni, Marco Donadel, Alessandro Gamberini: sono alcuni dei numerosi ex calciatori iscritti al nuovo corso per 'Allenatore professionista di Seconda categoria - Uefa' cominciato oggi a Coverciano. 192 ore di lezione, in aula e sul campo, fino al prossimo 18 luglio. In caso di esito positivo degli esami finali gli allievi potranno allenare tutte le giovanili (Primavera e Berretti incluse), tutte le squadre femminili (comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Inoltre potranno essere tesserati come assistenti allenatori nei due massimi campionati maschili, in Serie A e B. Fra i 49 partecipanti figurano cinque donne.