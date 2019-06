Ciclismo: Giro Svizzera, Aru al debutto

ROMA, 11 GIU - L'UAE Team Emirates è pronta a schierare, nel doppio appuntamento elvetico (Gp Canton d'Argovie Gippingen il 13 giugno e Giro di Svizzera dal 15 al 23) molti corridori di punta: spiccano Alexander Kristoff, già vincitore del Gp Canton d'Argovie Gippingen nel 2015 e 2018; Rui Costa, tre volte trionfatore al Giro di Svizzera; Fabio Aru, che proseguirà con la breve corsa a tappe il cammino agonistico dopo il rientro dall'operazione all'arteria iliaca. "Il rientro alle corse nel Gp Lugano è stato molto buono, sono felice di come sono andate le cose, delle sensazioni e di come hanno risposto le gambe - le parole di Aru -. E' stato importante avere ripreso a correre: ritmo, intensità e situazioni sono differenti dagli allenamenti. Abbiamo così deciso di proseguire. Sarà un debutto per me in questa gara, che mi dà la possibilità di confrontarmi con nove tappe e di provare a crescere giorno dopo giorno, senza comunque avere particolari obblighi se non quello di cercare le migliori sensazioni".