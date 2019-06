F1:Snai,ha vinto Vettel,scommesse pagate

ROMA, 10 GIU - Il vero vincitore del Gran Premio del Canada per la Snai è Sebastian Vettel. Il successo è stato assegnato a Lewis Hamilton, ma l'agenzia di scommesse conferma che il vincitore a Montreal è il quattro volte campione del mondo della Ferrari. Il tedesco, primo al traguardo nella gara di Montreal, è stato retrocesso in seconda posizione per la decisione dei commissari di gara, che gli hanno inflitto cinque secondi penalità per una manovra giudicata pericolosa. Una decisione controversa che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi della Ferrari, per i quali - almeno quelli che avevano scommesso sulla gara - arriva però una parziale consolazione: Snai ha deciso di onorare sia la classifica ufficiale che il vincitore morale, e pagherà tutte le scommesse piazzate sulla vittoria di Vettel oltre a quelle arrivate per Lewis Hamilton. ''Un'iniziativa doverosa - spiegano dall'ufficio quote - per una gara intensa e combattuta ma con un finale deludente per i tifosi della scuderia di Maranello e della Formula 1''.