Tokyo 2020: Balich curerà cerimonie

MILANO, 10 GIU - Marco Balich metterà la firma sull'ennesima cerimonia olimpica. Il produttore curerà infatti gli show di apertura e chiusura dei Giochi di Tokyo 2020, come ha confermato lui stesso all'ANSA dopo aver svelato, allo Spazio Campania di Milano, i primi dettagli dell'inaugurazione delle Universiadi in scena allo stadio San Paolo di Napoli il 3 luglio. "Come Balich Worldwide Shows siamo molto concentrati sulle Universiadi, poi andremo tutti a Lima per i Giochi Panamericani, quindi sarò coinvolto nella produzione delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in associazione con la società di pubblicità giapponese Dentsu - ha spiegato Balich, che in passato ha realizzato fra l'altro le cerimonie di apertura di Torino 2006, Sochi 2014 e Rio de Janeiro 2016 -. Con Tokyo 2020 ne avremo organizzate come nessun altro, non c'è americano o inglese che ne abbia fatte così tante, a mia memoria''.